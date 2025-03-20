Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 20. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

Malzemeler:

1 tavuk göğsü

1 adet soğan

1 adet havuç

1 dal kereviz

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı tel şehriye (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak tavuk göğsünü bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

2. Tencereye doğranmış soğan, havuç ve kereviz dalını da ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

3. Kaynadıktan sonra tavuk ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).

4. Tavuk piştikten sonra, tavukları tencereden çıkarıp didikleyin.

5. Çorbanın suyunu süzüp, bir başka tencereye alın.

6. Tereyağını bir tavada eritin ve içine tel şehriye ekleyin. Şehriyeler pembeleşene kadar kavurun.

7. Kavrulmuş şehriyeleri çorbanın suyuna ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyin.

8. Çorba kaynamaya başladığında, içine didiklediğiniz tavukları ekleyin ve bir süre kaynatın.

9. Çorbanız hazır! Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

2. Haşlanmış nohutları ekleyin ve birkaç dakika kavurmaya devam edin.

3. Bulguru ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak kavurun.

4. Üzerine sıcak suyu, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

5. Karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte bulgurlar suyu çekene kadar pişirin (yaklaşık 10-15 dakika).

6. Pilav piştikten sonra, ocaktan alıp 10 dakika demlenmesini bekleyin.

7. Servis yapabilirsiniz.

ÇÖKERTME KEBABI

Malzemeler:

500 gram dana eti (tercihen antrikot ya da bonfile)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

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1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 adet büyük boy patates (kızartmak için)

1 su bardağı yoğurt (sos için)

1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak etleri ince ince dilimleyin ve zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, yoğurt ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsak ile karıştırıp en az 1 saat marine edin.

2. Patatesi soyup, ince şeritler halinde doğrayın ve sıcak yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlunun üzerine çıkarın.

3. Marine olmuş etleri ızgara veya tavada yüksek ateşte her iki tarafı da güzelce mühürleyin. Etler istediğiniz şekilde piştikten sonra ocaktan alın.

4. Çökertme kebabının tabanını oluşturmak için önce kızarmış patatesleri tabana yerleştirin.

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5. Üzerine ızgara etleri yerleştirin.

6. Yoğurt ve isteğe bağlı olarak mayonez, domates salçası karıştırıp sos hazırlayın ve etlerin üzerine gezdirin.

7. Son olarak servis yapmadan önce üzerine sumak veya pul biber ekleyebilirsiniz.

TAVUK GÖĞSÜ TATLISI

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü (yaklaşık 300-350 gram)

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, tatlınızın daha pürüzsüz ve lezzetli olması için)

1 yemek kaşığı dövülmüş fındık veya ceviz (isteğe bağlı, üzeri için)

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü haşlayın. Bunu yapmak için tavuğu bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın.

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2. Haşlanan tavukları bir kaba alıp, şeffaf zarları ve sinirlerinden arındırarak ince ince didikleyin. Bunu bir çatal yardımıyla yapabilirsiniz.