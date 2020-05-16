İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul iftar saati kaçta? soruları 2020 Ramazan ayının 6. orucunun tutan İstanbulluların gündeminde. İstanbullular gece saat 04.20'de sahur yaparak oruçlarına niyet ettiler. Şimdi akşam ezanının okunmasını yani iftar saatini bekliyorlar. Diyanet İşleri'nin paylaştığı İstanbul imsakiyesi ve İstanbul iftar vakti haberimizde.
İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL, ANKARA, DİYARBAKIR) GERİ SAYIM
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İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? 16 MAYIS 2020
Saat 03.51'de sahur yaparak 2020 Ramazan ayının 23. orucuna niyet eden İstanbullular, saat 20.23'de okunacak akşam ezanı ile birlikte iftarını yaparak orucunu açacak.
İFTAR DUASI
Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.
Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI
Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;
-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”
TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)
Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”
İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”
GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.
AYET
Sen ancak (ilahi) uyarıyı can kulağıyla dinleyen ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman'dan korkan kişiyi uyarabilirsin, işte böylelerine (Allah'ın) mağfiretini ve en güzel ödülü müjdele! Yasin, 11
HADİS
"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "
Buhârî
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