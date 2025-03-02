İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte adım adım Ramazan pidesi tarifi!

Ramazan ayının en vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi, iftar sofralarının baş tacıdır. Dışarıdan almak yerine evde mis gibi kokan, yumuşacık bir pide yapmak isteyenler için işte tam ölçülü ve kolay bir tarif!

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RAMAZAN PİDESİNİN TARİHÇESİ

Ramazan pidesi, Osmanlı döneminden beri iftar sofralarının ayrılmaz bir parçasıdır. Osmanlı saray mutfağında da özel olarak yapılan bu ekmek, yıllar içinde Anadolu’nun dört bir yanında farklı tariflerle pişirilmiştir. Günümüzde hem sade hem de susamlı veya çörek otlu versiyonlarıyla fırınlarda ve evlerde yapılmaktadır.

Evde Ramazan pidesi yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

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500 gram un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı su karışımı

Susam ve çörek otu

ADIM ADIM RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Mayayı Hazırlama

Bir kaba ılık sütü, suyu, şekeri ve mayayı ekleyin. Karıştırıp 5-10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Hamurun Yoğurulması

Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını havuz gibi açın ve tuzu ekleyin. Mayalı karışımı ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun Dinlendirilmesi

Üzerini temiz bir bezle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Şekil Verme

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın ve pide şeklinde açın. Tepsiye yerleştirip üzerine yoğurtlu su karışımını sürün. Parmak uçlarınızla klasik Ramazan pidesi şekli verin.

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Son Dokunuş

Pidenin üzerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTALARI

Mayanın tam aktifleşmesi için süt ve suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edilmeli.

Hamuru yoğururken fazla un eklenmemeli, yumuşak kıvamlı olması daha lezzetli bir pide olmasını sağlar.

Pideyi fırına vermeden önce su püskürtmek, dışının çıtır içinin yumuşacık olmasını sağlar. Pişirme süresinin fırına göre ayarlanması gerekir, çok fazla kurutmamaya dikkat edilmelidir.