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        Haberler Yemek Yapma İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte adım adım Ramazan pidesi tarifi!

        İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte adım adım Ramazan pidesi tarifi!

        Ramazan ayı denildiğinde akla gelen en özel lezzetlerden biri hiç şüphesiz ki Ramazan pidesidir. Fırınlardan yayılan mis gibi pide kokusu, iftar vaktinin yaklaştığını müjdeler. Ancak evde yapılan Ramazan pidesinin lezzeti bir başkadır. İşte dışı çıtır, içi pamuk gibi olan enfes bir Ramazan pidesi tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 02.03.2025 - 08:30
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        Ramazan pidesi nasıl yapılır?
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        Ramazan ayının en vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi, iftar sofralarının baş tacıdır. Dışarıdan almak yerine evde mis gibi kokan, yumuşacık bir pide yapmak isteyenler için işte tam ölçülü ve kolay bir tarif!

        RAMAZAN PİDESİNİN TARİHÇESİ

        Ramazan pidesi, Osmanlı döneminden beri iftar sofralarının ayrılmaz bir parçasıdır. Osmanlı saray mutfağında da özel olarak yapılan bu ekmek, yıllar içinde Anadolu’nun dört bir yanında farklı tariflerle pişirilmiştir. Günümüzde hem sade hem de susamlı veya çörek otlu versiyonlarıyla fırınlarda ve evlerde yapılmaktadır.

        Evde Ramazan pidesi yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

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        500 gram un

        1 su bardağı ılık süt

        1 su bardağı ılık su

        1 yemek kaşığı toz şeker

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        Üzeri için 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı su karışımı

        Susam ve çörek otu

        ADIM ADIM RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

        Mayayı Hazırlama

        Bir kaba ılık sütü, suyu, şekeri ve mayayı ekleyin. Karıştırıp 5-10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

        Hamurun Yoğurulması

        Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını havuz gibi açın ve tuzu ekleyin. Mayalı karışımı ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

        Hamurun Dinlendirilmesi

        Üzerini temiz bir bezle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

        Şekil Verme

        Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın ve pide şeklinde açın. Tepsiye yerleştirip üzerine yoğurtlu su karışımını sürün. Parmak uçlarınızla klasik Ramazan pidesi şekli verin.

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        Son Dokunuş

        Pidenin üzerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirin.

        RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTALARI

        Mayanın tam aktifleşmesi için süt ve suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edilmeli.

        Hamuru yoğururken fazla un eklenmemeli, yumuşak kıvamlı olması daha lezzetli bir pide olmasını sağlar.

        Pideyi fırına vermeden önce su püskürtmek, dışının çıtır içinin yumuşacık olmasını sağlar.

        Pişirme süresinin fırına göre ayarlanması gerekir, çok fazla kurutmamaya dikkat edilmelidir.

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