IEA: Küresel petrol talebi artacak

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 790 bin varil artarak 103 milyon 880 bin varile çıkması bekleniyor. Ajans, önceki raporunda küresel talebin bu yıl 103 milyon 840 bin varile ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

Petrol tüketimindeki büyümeye, her biri yıllık bazda yaklaşık günlük 120 bin varillik ek talep artışıyla ABD, Çin ve Nijerya'dan oluşan üçlü liderlik ediyor.

REKLAM advertisement1

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 30 bin varil azalarak 45 milyon 780 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 810 bin varil artarak 58 milyon 100 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da bu yıla kıyasla günlük 770 bin varil artışla 104 milyon 650 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

REKLAM

Küresel petrol arzı ekimde azaldı

Öte yandan, küresel petrol arzı ekimde günlük 440 bin varil azalarak 108 milyon 250 bin varile geriledi.

Grubun üretim düşüşünün neredeyse yarısı Kazakistan’dan geldi. Bunun başlıca nedeni Tengiz petrol sahasındaki bakım çalışmaları oldu. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Libya'nın üretimi de günlük toplam 250 bin varil azaldı.

Aynı dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı bir önceki aya göre günlük yaklaşık 310 bin varil düşerek 35 milyon 160 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 120 bin varil azalışla 73 milyon 90 bin varil seviyesine geriledi. Küresel petrol arzının bu yıl günlük 3 milyon 100 bin varil artarak 106 milyon 300 bin varile, gelecek yıl ise günlük 2 milyon 500 bin varillik artışla yıllık ortalama 108 milyon 700 bin varile ulaşması öngörülüyor. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.