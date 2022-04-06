İDMİB'de yeni başkan Güven Karaca oldu

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanlığı'na Güven Karaca seçildi.
İDMİB'den yapılan açıklamaya göre, İDMİB'in seçimli olağan genel kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Bir önceki dönemde İDMİB Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Güven Karaca, 382 oy alarak İDMİB'in yeni başkanı seçildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İDMİB Başkanı Güven Karaca, bundan sonraki süreçte 210 milyar dolarlık dünya deri ve deri mamulleri pastasından daha fazla pay alabilmenin yollarına odaklanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Seçim sonuçları tüm sektörümüz için hayırlı olsun. Ekip olarak bizim projelerimiz hazır. Nasıl daha fazla pay alacağımızı biliyoruz ve bu payı alıp ihracatımızı yükselteceğiz. Hedef öncelikle ölçeklenmek. Ölçek olarak biz hazır değiliz. O ölçeklenmeyi bizim hazırlamamız lazım. OSB kurma planımız, pazarlama etkinliği, iletişim, algı sosyal uygunluk gibi projelerimiz var. Bunları eş zamanlı yapmalıyız ki kısa, orta ve uzun vadeli programlar başarılı bir şekilde gitsin."
Karaca, deri sektörünün çok dinamik olduğunu ve geniş katılımlı bir seçim gerçekleştiğini aktararak, "Sektörümüz fırsatlara ve risklere çok ciddi tepki verir. Burada da biz 4 yıl deri ve deri mamulleri ihracatının geleceğini kurgulayacağız." ifadelerini kullandı.
İDMİB'in seçimli olağan genel kurulunda belirlenen yönetim kurulu şöyle:
"Başkan: Güven Karaca. Asil üyeler: Oğuz İnner, Mehmet Ali Urgan, Metin Kütük, İmdat Çalışkan, İlhan Kuşeli, Mustafa Şenocak, Burak Uyguner, İsmail Turgut, Gürkan Gözmen, Mehmet Ali Dinç. Yedek üyeler: Serkan Cevahircioğlu, Hamdi Saraçkardeşler, Secgin Özil, Coşkun Şahin Kölük, Mustafa Kemal Topçu, Umut Tuna, Önder Dağlı, Onur Gümüş, Arif Özkan, Hakan Göryakın."
İDMİB'in yeni denetim kurulu asil üyeleri Özkan Acar, Haluk Erdoğan ve Emel Güven Bardız'dan, yedek üyeleri de Remzi Özbay, Kamuran Uyar ve Yücel Elibol'dan oluştu.
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