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Dünyadaki 56 İslam ülkesindeki gençleri temsil eden İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF),Teknopark İstanbul'la bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma kapsamında 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanması sağlanacak.

Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanların Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezine alınacağı belirtildi. Burada farklı eğitimlerden geçirilecek girişimcilerin, uluslararası piyasada da görünür olması sağlanacağı kaydedilirken, anlaşma ile Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyütülüp çeşitlendirilmesinin yanı sıra Türkiye'ye yabancı yatırımcıları da çekmenin de hedeflendiği bildirildi.

İşbirliğinin imzalanması için yapılan toplantıda konuşan ve Türkiye'de büyüyen bir girişimcilik ekosistemi olduğuna değinen ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye'de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

Bunun için Teknopark İstanbul'la bir işbirliği anlaşmasına imza attıklarını aktaran "ICYF olarak Teknopark İstanbul'la gençliğin sorunlarına yaratıcı ve dinamik çözümler geliştirmek, gençleri güçlendirmek, kapasitelerini artırmak ve toplumdaki aktif rollerini geliştirmek için bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında ortak etkinlikler düzenleme noktasında bir işbirliği yaptık. Girişimciliği ve buluş odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla İstanbul Kuluçka Merkezi, 56 ülkeden seçilecek girişimci gençlere eğitim programları, araştırma ve geliştirme ve mentorlük gibi çeşitli imkanlar sunacak. Kısacası 56 İslam ülkesindeki çekirdek girişimler Türkiye'de kuluçkaya alınacak. Ardından ise uluslararası arenada bu girişimleri vitrine çıkartıp İslam ülkeleri gençliğine yeni fonlar oluşturmak hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.