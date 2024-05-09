İcloud hesap silme: İcloud hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Dijital varlıklarımızı yönetmek, çevrimiçi güvenliğimiz ve kişisel mahremiyetimiz için hayati önem taşır. iCloud Hesap Silme ve Kalıcı Kapatma, bu önemli adımlardan biridir. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek bazen karmaşık veya belirsiz gelebilir. Bu yazımızda adım adım iCloud hesabınızı nasıl silebileceğinizi ve kalıcı olarak nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz.