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        Haberler Ekonomi Teknoloji İcloud hesap silme: İcloud hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır? - Teknoloji Haberleri

        İcloud hesap silme: İcloud hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Başımıza gelen herhangi bir olumsuzlukta, çözümün adımlarını bilmek rahatlatıcı olabilir. iCloud hesabını silmek veya kalıcı olarak kapatmak da bu durumlardan biri. iCloud Hesap Silme ve Kalıcı Kapatma işlemi, kişisel verilerinizi koruma ve gereksiz hesapları temizleme konusunda önemlidir. Peki, iCloud hesap silme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Nelere dikkat edilmelidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:53
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        • 1

          Dijital varlıklarımızı yönetmek, çevrimiçi güvenliğimiz ve kişisel mahremiyetimiz için hayati önem taşır. iCloud Hesap Silme ve Kalıcı Kapatma, bu önemli adımlardan biridir. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek bazen karmaşık veya belirsiz gelebilir. Bu yazımızda adım adım iCloud hesabınızı nasıl silebileceğinizi ve kalıcı olarak nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz.

        • 2

          İCloud Hesabı Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?

          iCloud hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde, tüm verileriniz silinir ve kurtarılamaz. Bu işlem geri döndürülemez. Hesabınızı silmeden önce şunları yapmanız önemlidir:

          • İCloud'da sakladığınız tüm verilerin yedeğini alın. Bu, fotoğraflarınız, videolarınız, kişileriniz, takvimleriniz, dosyalarınız ve diğer verilerinizi içerir.
          • iCloud'u kullanan tüm cihazlardan hesabınızı kaldırın. Bunu, her cihazda Ayarlar > [Adınız] > iCloud > Çıkış Yap seçeneğine giderek yapabilirsiniz.
          • iCloud'a bağlı tüm abonelikleri ve hesapları iptal edin.
          • Ailenizle paylaşılan iCloud'u devre dışı bırakın.

          Hesabınızı silmek için:

          • Apple Kimliği web sitesine gidin: https://www.apple.com/privacy/
          • Apple Kimliğinize giriş yapın.
          • "Hesabınızı Yönet" seçeneğine tıklayın.
          • "Veriler ve Gizlilik" sayfasına gidin.
          • "Hesabı Sil" seçeneğine tıklayın.
          • "Başlayın" butonuna tıklayın.
          • Hesabınızı neden silmek istediğinizi seçin (isteğe bağlı).
          • "Hesabı Sil" butonuna tıklayın.
          • Hesabınızı silmek istediğinizi doğrulamak için e-postanıza veya telefonunuza gelen kodu girin.
          • "Hesabı Sil" butonuna tekrar tıklayın.
          • Hesabınız 7 gün boyunca geçici olarak kapatılır. Bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız, kapatma işlemi iptal edilir. 7 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız kalıcı olarak silinir.
        • 3

          Apple Kimliği Silinebilir Mi?

          Apple Kimliği, Apple'ın sunduğu çeşitli hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için gereken bir kimlik ve hesap sistemidir. Bu kimlik, iCloud, iTunes, App Store, Apple Music ve diğer birçok Apple hizmetine erişim sağlar. Ancak, kullanıcılar zaman zaman Apple Kimliği'ni silmek isteyebilirler. Bu durumda, Apple Kimliği silme işlemi adım adım uygulanmalı ve sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

          • İlk adımda Apple Kimliği'nizi silmeden önce cihazınızda veya iCloud hesabınızda bulunan önemli verileri yedeklemeniz önemlidir. Bu, fotoğraflar, kişiler, takvim etkinlikleri, notlar ve diğer önemli verileri kapsar. Veri yedekleme işlemi için iCloud veya iTunes gibi yöntemler kullanılabilir.
          • Apple Kimliği'ni silme işlemine başlamadan önce, tüm cihazlardan Apple Kimliği'ne bağlı olduğunuz tüm hizmetlerden çıkış yapmanız gerekir. Bu, iCloud, App Store, iTunes Store ve diğer Apple hizmetlerinden çıkış yapmayı içerir. Böylece, Apple Kimliği silme işlemi daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.
          • Apple Kimliği'ni silme işlemi genellikle Apple'ın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir. "hesap.apple.com" adresine giderek Apple Kimliği'ne giriş yapın. Ardından, hesap ayarları bölümünden "Hesabı Sil" veya "Hesabı Devre Dışı Bırak" gibi bir seçeneği seçerek işlemi başlatın.
          • Apple Kimliği'ni silme işlemi genellikle onay ve doğrulama adımlarını gerektirir. Bu, hesabın sahibi olduğunuzu doğrulamak için güvenlik soruları yanıtlamanız veya ek doğrulama adımlarını tamamlamanızı gerektirebilir.
        • 4

          Apple Kimliği Silinirse Ne Olur?

          • Artık iCloud'a veya Apple Müzik, App Store, iTunes Store ve iCloud Drive gibi Apple'ın diğer hizmetlerine erişemezsiniz.
          • Apple Kimliğinizle satın aldığınız tüm uygulamalar, müzikler, filmler ve kitaplar kaybolur.
          • Apple Kimliğinizle ilişkili tüm Apple Pay kartları ve hesapları silinir.
          • Artık Apple forumlarında veya sohbet odalarında yayınlayamazsınız.
          • Apple Kimliğinizi silmek istediğinizden emin değilseniz, hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.
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