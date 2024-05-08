Hotmail hesap silme: Hotmail hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Hotmail Hesabı Silinirse Ne Olur?

Tüm e-postalarınız, kişileriniz, takvimleriniz ve dosyalarınız silinir ve kurtarılamaz.

Artık Hotmail, OneDrive, Xbox Live, Skype veya diğer Microsoft hizmetlerini kullanamazsınız.

Hotmail hesabınıza bağlı tüm abonelikler ve hesaplar iptal edilir.

Hesabınız 60 gün boyunca geçici olarak kapatılır. Bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız, kapatma işlemi iptal edilir. 60 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız kalıcı olarak silinir.

Hotmail Hesabı Ne Kadar Sürede Silinir?

Hotmail hesabınızı kalıcı olarak silme işlemi genellikle hemen gerçekleşmez. İşlem tamamlanana kadar bir süre alabilir. Hotmail veya Outlook gibi uygulamalarda e-posta adresi silme işlemi için hizmet sağlayıcıları, hesabınızı silme talebinizi işlemek için belirli bir süreye ihtiyaç duyarlar. Bu süre, hesabınızın güvenliği ve kullanıcı verilerinin korunması için gereklidir.

Hesabınızın silinme süresi, hizmet sağlayıcınızın politikalarına ve iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Genellikle, hesabınızı silme işlemi birkaç gün içinde tamamlanır. Ancak bazı durumlarda, bu süre birkaç haftaya kadar uzayabilir.