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İclal Aydın'ın acı günü

İclal Aydın, annesi Yücel Çoker'in hayatını kaybettiğini, "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" sözleriyle duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
İclal Aydın'ın acı günü - Magazin haberleri
İclal Aydın'ın acı günü
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HABERTURK.COM

Oyuncu, yazar ve sunucu İclal Aydın'n annesi Yücel Çoker'den acı haber geldi. Uzun süredir tedavi gören Çoker'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yücel Çoker'in vefatını kızı duyurdu.

"SON GÜNLERİNİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRDİ"

Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla üzüntüsünü ifade etti. Annesinin eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan İclal Aydın, "Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi" şeklinde konuştu.

"YERİN CENNET OLSUN"

Aydın, ayrıca, "Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz. Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" ifadelerini de kullandı. Aydın'a başsağlığı mesajları yağdı.

Fotoğraflar: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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