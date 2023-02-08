İclal Aydın'ın acı günü

"YERİN CENNET OLSUN"

Aydın, ayrıca, "Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz. Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" ifadelerini de kullandı. Aydın'a başsağlığı mesajları yağdı.

Fotoğraflar: AA