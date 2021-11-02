Oyuncu ve yazar İclal Aydın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aydın, yaşananları Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:
Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon'la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler Akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon'u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkân yok!
Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah'ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon'la çamur içinde girdik eve.
Bacağından ısırdığını eve gelince fark etmiş.
Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir it dalaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım. Bir şekilde o arbedede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç: tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeni ile tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon'da asabiyet. Bende giderek artan beden ağrısı. E, tabii sokağa çıkma korkusu… Kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya… Ah canım benim be...
ERTESİ GÜN NOTU:
Bu tür paylaşımlarda eşi-dostu telaşa veriyor insan. Fakat yeni iletişim haberleşme ağı da burada güncelliğini koruyor. "Gelemiyorum yetişemiyorum teşekkür ederim kutlarım çok beğendim” demenin en hızlı ve yaygın yolu buradan yazmak. Gayet iyiyiz. Bir iki güne toparlanırız. Bundan böyle çok erken saatte yürümemeye karar verdik. Geçmiş olsun dileklerinize ayrıca teşekkür ederim. (Fotoğraf da aslında zeytin hasadından. Elimdeki hurma zeytini gösterip bunu yiyebilir miyim diye soruyorum)"
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