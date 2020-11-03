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İclal Aydın, Instagram hesabından kuzeni Tülin Alpgündüz'ün İzmir depreminde yaşamını yitiren ikiz çocukları Sayra ve Çınar Alpgündüz ile ilgili duygusal bir mesaj yayınladı.

Aydın, yeğenlerine bu satırlarla veda etti:

Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.

Cumartesi öğleden sonra "Çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış" haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz: Yeni bir haber var mı? Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.

Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke birlikte dua ettik, birlikte ağladık, birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum.

Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım.