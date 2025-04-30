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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çakarlı aracıyla seyreden ve geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücünün çakarı iptal edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsa 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:03
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        Yerlikaya: O aracın çakarı iptal edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

        ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.

        Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:

        Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır.

        NE OLMUŞTU?

        Beşiktaş'ta trafiğin yoğun olduğu saatlerde çakarını açarak emniyet şeridini kullanan bir aracın sürücüsü ile yolda ilerleyen motokurye arasında tartışma yaşandı. Aracı kamera ile kayda alan motokurye, kadın sürücüye "Görevli misiniz? Görev emriniz var mı" diye sordu. Sürücü, "Tahsisli araç" yanıtını vererek, emniyet şeridinde ilerlemeye devam etti. Tartışmalara konu olan çakarlı aracın Menzil cemaatine ait olduğu ortaya çıktı.

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        #Ali Yerlikaya
        #çakarlı araç
        #haberler
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