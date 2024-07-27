İbrahim Tatlıses, torunlarıyla bir araya geldi
Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Alaçatı'da torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile bir araya geldi
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Yaklaşık olarak 2 hafta önce kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, Alaçatı'da tatil yapan oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret ederek torunlarıyla vakit geçirdi.
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Torunlarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in o anlarını oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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İkizlerin isminin not edildiği paylaşımda İbrahim Tatlıses'in, mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Instagram
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