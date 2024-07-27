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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, torunlarıyla bir araya geldi

        İbrahim Tatlıses, torunlarıyla bir araya geldi

        Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Alaçatı'da torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:54
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          Yaklaşık olarak 2 hafta önce kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, Alaçatı'da tatil yapan oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret ederek torunlarıyla vakit geçirdi.

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          Torunlarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in o anlarını oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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          İkizlerin isminin not edildiği paylaşımda İbrahim Tatlıses'in, mutluluğu gözlerden kaçmadı.

          Fotoğraflar: Instagram

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