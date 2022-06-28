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İbrahim-Nurdan Büyükak çiftinin oğlu Aslan Oktay 1 yaşında! - Magazin haberleri

İbrahim-Nurdan Büyükak çiftinin oğlu Aslan Oktay 1 yaşında!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu İbrahim Büyükak ve psikolog Nurdan Büyükak'ın oğlu Aslan Oktay, 1. yaşına girdi. Çocuklarının doğum gününü aile büyükleriyle birlikte kutlayan çift, o anları takipçileriyle paylaştı 

28.06.2022 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Aslan Oktay'ı geçtiğimiz yıl haziran ayında kucağına alarak ilk kez anne-babalık sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin oğlu, 1. yaşına bastı.

  • İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak, oğullarının doğum gününü bir gün öncesinde aile büyükleriyle birlikte kutladı.

  • Evi balonlarla süsleyen çift, çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

  • Nurdan Büyükak, paylaşımında "Aslan'ın ilk doğum gününü anneanne, babaanne ve dedeleriyle kutladık." ifadelerini not düştü.

     

    Çiftin fotoğaflarına; Oğulcan Engin, Seda Sayan, Oğuzhan Koç, Dila Tarkan ve Onur Buldu gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • "EVLİLİKTE 4, SEVGİLİLİKTE 22. YILIMIZ"

    Öte yandan geçtiğimiz ay 4. evlilik yıl dönümlerini kutlayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak, Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. 

    İbrahim Büyükak, Nurdan Beşen'e sarılırken çekilen fotoğrafını "4. yılımız kutlu olsun birtanem." notuyla yayınlamıştı.

    Aynı kareyi Instagram'dan paylaşan Beşen de gönderisinde, "Evlilikte 4, sevgililikte 22. yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Sana çok aşığım." ifadelerine yer vermişti.

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