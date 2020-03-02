Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski basketbolcu İbrahim Kutluay, dün kızı İrem Kutluay ile birlikte bir AVM'de objektiflere takıldı. Kutluay, kızı ile beraber alışveriş yaptıktan sonra kahve molası verdi.

Baba-kızın keyifli halleri dikkat çekti. Muhabirlere selam veren İbrahim Kutluay, "Bugün kızımla gezdik, baş başa keyif yaptık" ifadelerini kullandı.