İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu!
İbo Show Yılbaşı Özel programı ile izleyicilerle buluşacak. 31 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen İbo Show, konukları ile izleyiciye eğlenceli bir müzik ziyafeti sunacak. Star TV ekranlarında yayınlanacak programın yılbaşı konuklarını haberimizde derledik. İşte 31 Aralık 2023 İbo Show yeni yıl konukları…
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İzleyiciye eğlenceli bir ziyafet yaşatan İbo Show'un yeni yıl konukları belli oldu. 31 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Peki, 2024 İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var?İşte yılbaşında İbo Show konukları...
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İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
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İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show Yılbaşı Özel programına birçok ünlü isim konuk oluyor. İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında; Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Cenk Eren, Resul Dindar, Serdar Ortaç, Tefo&Seko, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses ve Romantik Erhan yer alıyor.
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