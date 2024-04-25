IBM ilk çeyrekte gelirini artırdı

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ABD'li teknoloji şirketi IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 14,5 milyar dolara çıktı. IBM 2023'ün ilk çeyreğinde 14,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi. IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 927 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,75 dolar olarak kaydedildi.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, IBM'nin yazılım şirketi HashiCorp'u hisse başına 35 dolar nakit karşılığında 6,4 milyar dolara satın alma niyeti duyurulurken, satın almanın 2024 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi Irvind Krishna, hibrit bulut ve yapay zeka odaklı teknoloji ortamında, şirketin konumunu güçlendirmek için HashiCorp'u satın alma niyetini duyurduklarını ifade ederek, iki şirketin portföylerinin birleşmesinin, müşterilerin artan uygulama ve altyapı karmaşıklığını yönetmelerine ve yapay zeka çağı için tasarlanmış kapsamlı bir hibrit bulut platformu oluşturmalarına yardımcı olacağını vurguladı.