26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler ile bir dizi önlem aldı. İBB, yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe'yi rengarenk ışıklarla donatıldı.
KUTLAMALARIN MERKEZİ ORTAKÖY
Yeni yıl gecesinde, kutlamaların merkezi Ortaköy sahili olacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, saat gece 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak. İBB tüm birimleri de teyakkuzda olacak. İtfaiye, zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, atık yönetimi müdürlüğü, yol bakım ve altyapı, işletmeler müdürlüğü, trafik müdürlüğü ve halkla İlişkiler müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.
İETT 672 EK SEFER DÜZENLEYECEK
İETT de yılbaşı gecesi 22.00-06.00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da yılbaşı gecesi için ek seferler olacak. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak. İstanbul'un merkezi noktalarına yine metrobüs dâhil ek seferler olacak. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" internet adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından da ulaşabilecek.
31 Aralık 2019'u, 1 Ocak 2020'ye bağlayan gece hizmet verecek otobüs hatları;
34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme (Metrobüs)
15F Beykoz-Kadıköy
11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar
130A Tuzla-Kadıkay
40 Rumelifeneri-Taksim
25G Sarıyer-Taksim
17 Pendik-Kadıköy
19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy
E-10 S.Gökçen Havaalanı-Kadıköy
222 Penik-Kadıköy
12A Kadıköy-Üsküdar
122C Tepeüstü-Mecidiyeköy
129T Bostancı-Taksim
76D Bahçeşehir-Taksim
89C Başakşehir-Taksim
55T Gaziosmanpaşa-Taksim
121A Beykoz-Mecidiyeköy
METRO'NUN SEFERLERİ UZATILDI
Yılbaşı gecesi Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece "Gece Metrosu" seferleri yapılacak. Gece seferleri yapılan hatların anı sıra diğer tüm metro hatlarında sefer süresi gece02.00'ye kadar uzatıldı. (Normalde 00.00'da hizmet sona eriyor)
Gece işletmesi yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
Yılbaşı gecesinden 1 gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00'e kadar devriyede olacak.
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