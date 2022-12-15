İmamoğlu kararının dünyada yankıları

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası, ABD ve Almanya Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere dünya basının yabancı basında da yankı buldu.

ABD DIŞİŞLERİ: HAYAL KIRIKLIĞI FOTO: AP ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a karara ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ali Çınar'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı; "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.



Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.



Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.



Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

ALMANYA DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA FOTO: AA Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar demokrasi adına büyük bir gerileme. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur." sözlerine yer verdi. REUTERS: POPÜLER ADAY İMAMOĞLU Reuters haber ajansı, Ekrem İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler bir rakibi' olarak tanımlarken, kararın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece altı ay önce geldiği belirtildi. Reuters, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayını seçmediğini de bildirdi. Reuters, 2023 seçimlerinin sonucunun CHP ve muhalefetteki diğer partilerin, Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten Erdoğan ve AKP'ye meydan okumak için tek bir aday etrafında güçlerini birleştirme becerisine bağlı olarak görüldüğünü ifade etti.

WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ FOTO: AP İmamoğlu'na verilen cezayı haberleştiren bir diğer gazete ise ABD merkezli Washington Post oldu. "Eleştirmenler, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olduğunu iddia etti." ifadesini kullanan Washington Post, "Haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor. Anketler, ekonomik çalkantı ve enflasyonun %84'ün üzerinde olduğu bir ortamda Erdoğan'ın popülaritesinde düşüş olduğunu gösteriyor." dedi. Washington Post, haberinde İmamoğlu'nun Mart 2019'da İstanbul seçimlerini kazanmasının Erdoğan'a ve İstanbul'u çeyrek asırdır kontrol eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tarihi bir darbe olduğunu belirtirken, "AK Parti, usulsüzlük iddiasıyla 16 milyonluk kentte belediye seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için baskı yaptı" dedi.

WALL STREET JOURNAL: İMAMOĞLU, DİRİLEN MUHALEFETİN SİMGESİ İmamoğlu'na verilen siyasi yasağı manşete çıkaran bir diğer gazete ise New York merkezli Wall Street Journal oldu. WSJ, mahkemenin İmamoğlu'na verdiği cezayla 'zorlu bir yeniden seçilme ile karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler bir rakibine darbe vurduğunu' ifade etti. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a potansiyel bir rakip olarak görüldüğünü belirten WSJ, "Cumhurbaşkanı yaklaşık yirmi yıl iktidarda kaldıktan sonra kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kamuoyu yoklamaları, İmamoğlu'nun aday olması durumunda bire bir seçimde Sayın Erdoğan'ı yenebileceğini gösteriyor" dedi. FT: ERDOĞAN'IN EN GÜÇLÜ RAKİPLERİNDEN İngiliz Financial Times gazetesi de İmamoğlu'na için verilen karara ilişkin haberinde, İmamoğlu'nun kamuoyu yoklamalarına göre gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın en güçlü rakiplerinden olduğunu belirtti. GUARDIAN DA YAZDI

The Guardian gazetesi de "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmakça' hakaretinden hapis cezası" başlığıyla habere yer verdi.

Politico da İmamoğlu'nun hakaret suçlamasıyla hapis cezası aldığını yazdı ve kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek seçimlerde en büyük rakibi olabileceğini ifade etti. *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.