Ekrem İmamoğlu kararı: Neler yaşandı, kim ne dedi?

Toplanan kalabalığa hitap eden İYİ parti lideri Akşener de, "Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var" dedi. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın (bugün) saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasında, "Bu akşam burada buluşmanın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber. Değerli başkanım sayın Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın (bugün) 6'lı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN KARARA İLK YORUMLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay hapis kararının yankıları sürüyor. Kararla ilgili bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Hiçbir makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında açıklama yaptı. Turan, "Yerel mahkemenin kararı var. Biz bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın, meydanlarda yarış yapalım" dedi. Daha sonra Habertürk'e bağlanan AK Partili Turan, "Yargı işini yapmaya devam etsin. İşin istinaf, temyiz boyutu var. Bugün beraat karar verilseydi tarafsız mahkeme denilecekti, bu doğru yaklaşım değil" diye konuştu.