6'lı Masa liderlerinden İmamoğlu kararına tepkiler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

Kararın ardından 6'lı Masa liderlerinden tepkiler gecikmedi.

KILIÇDAROĞLU: BERAAT DIŞINDA HER KARAR SARAYIN TALİMAT VE KUMPASIN İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında bir video yayınlayarak “Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır” dedi.

CHP lideri konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekrem başkanın ve İstanbulluların davasına bakan hakim daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhattabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu’ya karşı söylendi’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın”



AKŞENER: SARAÇHANE'DE GÖRÜŞÜRÜZ

İstanbul Saraçhanebaşı'nda halka sesleniş konuşması yapmak için Ankara'dan yola çıkan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı kısa mesajında "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz" ifadelerini kulanmıştı.





"BU KARARIN ARKASINDA BÜYÜK BİR KORKU VAR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul Saraçhane'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu gün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler, insanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, insanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün, Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var.



KARAMOLLAOĞLU: KARAR VİCDANİ VE HUKUKİ DEĞİLDİR

Kararın 'vicdani' ve 'hukuki' olmadığını ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir!

Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur!

Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!





DAVUTOĞLU: SİYASİ YARGILAMANIN VE ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım.

Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız.

BABACAN: SİYASİ YARGI KARARLARI MİLLİ İRADEYİ ENGELLEYEMEYECEK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saraçhane çağrısına katılmasa da İmamoğlu’na desteklerini bildiren mesajlar yayımladı.

Babacan, şunları dedi: “Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz.”





UYSAL: MİLLETİMİZ İRADESİNE SAHİP ÇIKACAKTIR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası talebiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uysal, "Bugüne dek "milli irade" sözünü dilinden düşürmeyen ve fakat dillerine pelesenk ettikleri her değerin için boşaltan AKP zihniyetinin tahakkümünde, partinin adliye temsilcisi haline gelmiş yargı mensupları bilmelidir ki hem İstanbullu hem tüm Milletimiz iradesine sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.