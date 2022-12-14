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Haberler Dünya Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Başkanı Biden yönetiminden ilk yorum! - Haberler

İmamoğlu'na verilen cezaya Başkan Biden yönetiminden ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağı cezası almasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a kritik bir demeç verdi. Başkanlık ofisi, 'karardan derin bir hayal kırıklığı yaşadığını' bildirdi.

Giriş: 14.12.2022 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Başkanı Biden yönetiminden ilk yorum! - Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası almasının ardından ABD'den açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ali Çınar'a şu demeci verdi:

"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.

Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.

Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

Fotoğraf: AA

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