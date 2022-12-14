İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı! Ekrem İmamoğlu davası sonucu ne oldu? -Son dakika haberleri

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada Danışmanı Murat Ongun ve 2013’ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olan Necati Özkan tanık olarak ifade verdi.

İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi.

Hakim Komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde "yarar olmadığını" belirterek talebi reddetti. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi de "konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması" gerekçeleriyle reddedildi.

Hakim Komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mahkeme heyeti duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

Aranın ardından İmamoğlu'nun avukatları mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi.

Duruşma sonrası karar açıklandı.

KILIÇDAROĞLU: KARAR AÇIK VE NETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Adalet, adalet, adalet" diyerek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ekrem Başkanı'nın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin muhatabı belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışındaki karar Saray talimatlarının ve kumpasın itirafı olacaktır. Yargının üzerinden elinizi çekin, aklınızı başınıza alın."

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.