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        Haberler Gündem Politika İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı | Son dakika haberleri

        İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yerine İBB 1'inci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan atandı. İBB Meclisi, 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:10
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        İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir süreliğine İBB Başkanlığı görevini devretme kararı aldı. İmamoğlu, dün el yazısıyla hazırladığı bir 'vekalet' yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne sundu. Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletinin İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verilmesi gerektiği belirtildi.

        İBB MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine davet yazısı gönderildi.

        Yazıda, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

        İBB Meclisi'nde, "İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması" ve "Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması" konuları görüşülecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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