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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Group'ta üst düzey değişiklik yaşandı. Şirketin başkan yardımcısı Euisun Chung'un, babası Mong-Koo Chung'dan yönetim kurulu başkanlığı görevini devraldığı açıklandı.

Mong-Koo Chung'a da Hyundai'nin onursal başkanı unvanı verildiği açıklandı. 82 yaşındaki Mong-Koo Chung, 2000 yılında Hyundai'nin yönetimine gelmişti. Koreli üretici Chung'un yönetiminde dünyanın en büyük beşinci otomotiv üreticisi haline geldi.

Göreve gelmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Chung, Hyundai'nin elektrikli araçlar ve uçan otomobiller konusunda daha çok çalışacağını söyledi.

Chung Haziran ayında yaptığı açıklamada, Hyundai'nin 2025 yılında global elektrikli araç pazarından yüzde 10 pay almak istediğini bildirmişti.

Chung, 2015 yılında da Genesis'i ayrı bir marka haline getirmiş ve Hyundai'nin premium markası olarak konumlandırmıştı.