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Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasının ana ortağı Hyundai Motor Company, Kibar Holding'e ait hisseleri satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Hyundai'nin i10 ve i20 gibi kompakt modellerin üretimini yapan fabrika yılda 230 bin araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikadaki üretim ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi'ne ait fabrikada Hyundai'nin yüzde 70, Kibar Holding'in yüzde 30 hissesi bulunuyor.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan başvuruda, "Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Hyundai Assan Otomotiv

Sanayi'nin (HAOS) tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi" ifadeleri yer aldı.