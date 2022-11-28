Husumetli vahşeti! Sopayla öldürüldü

DHA

Adana'da, husumetlileri tarafından sopalarla dövülerek ağır yaralanan Efe Baytekin (20), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SOPALARLA DÖVÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin'in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı. Cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Efe Baytekin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp, toprağa verildi.