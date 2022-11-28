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Adana'da husumetli vahşeti! Sopalarla dövülerek öldürüldü

Adana'da, geçen cumartesi günü evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Efe Baytekin, aramaya çıkan ailesi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bulundu. Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden gencin, husumetlileri tarafından sopalarla dövüldüğü tespit edildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 28.11.2022 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da husumetli vahşeti! Sopalarla dövülerek öldürüldü - En son haberler
Husumetli vahşeti! Sopayla öldürüldü
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DHA

Adana'da, husumetlileri tarafından sopalarla dövülerek ağır yaralanan Efe Baytekin (20), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SOPALARLA DÖVÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin'in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı. Cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Efe Baytekin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp, toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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