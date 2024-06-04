Hülya Koçyiğit'ten Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

Türkiye'nin Filistin için elinden geleni yaptığını anlatan Hülya Koçyiğit, şöyle konuştu; "Var gücümüzle diğer devletlere 'Gelin hep beraber ateşkes için harekete geçelim' diyoruz. Bugüne kadar başaramadık. Dilerim en yakın zamanda ateşkes ve barış olur. Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir. İki devlet ayrılır. Filistin Devleti sonsuza kadar özgür yaşar. Dünya bunun isyanını dile getiriyor ama ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamadık."