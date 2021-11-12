Hülya Koçyiğit'e onur ödülü

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Film Günleri"nin 2'ncisi, bu yıl "Göç" temasıyla sanatseverlerle buluştu. 2'nci Esenler Film Günleri'ne Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve çok sayıda Esenlerli sanatsever katıldı.
Film Günleri'nin açılışı oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumuyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gecede Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren onur ödülüne layık görüldü.
Onur ödüllerinin takdiminden sonra Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Melihat Gülses, Hülya Koçyiğit’in oynadığı filmlerde dinlenilen şarkıları seslendirdi.
"ONUN FİLMLERİNDE HAYATINIZIN BİR PARÇASINI BULURSUNUZ"
2’nci Esenler Film Günleri’nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Hülya Koçyiğit' dediğimizde kimimizin aklıma annemiz gelir, kimimizin aklına bacımız gelir. Onun hangi filmini izlerseniz izleyin hayatınızın bir parçasını bulmamanız mümkün mü? Mutlaka hayatınızın bir parçasını orada bulursunuz. Ya hüznü bulursunuz, ya mutluluğu bulursunuz. Ya acıyı bulursunuz, ya sevinci bulursunuz ama bir şeyi orada bulursunuz. İşte bir şeyi bulduğumuz o sinema aslında bugün çağımızın evet geçmişiyle geleceği arasındaki köprüyü kurmada da çok önemli bir gelişim mekanizması. O açıdan istiyoruz ki Esenler’in çocukları, insanları, hanımları, beyleri, en şerefli ikamet edicileri olan insanlarımız, beyazperdede dünü, bugünü ve yarını görsün. Dünü, bugünü, yarını görerek yaşadığı toprağın farkına varsınlar, yaşadığı toprağın hikayesini öğrensinler istiyoruz” açıklamasında bulundu.
"TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit ise, “O kadar güzel sözler edildi ki gerek sinemamız için gerek bu ilçenin çok değerli başkanı için. Sonuna kadar hak ediyor. Bu ilk buluşmamız değil, bu ilçeye başkanlık ettiği günden beri birçok defa kültür ve sanatımız için ne kadar saygılı ne kadar özverili ne kadar gönülden yer açtığına şahit oldum. Onun işin tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu sinema günleri dilerim sonsuz kadar var olur, bu gecenin insanları da bahtiyar olur” şeklinde konuştu.
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