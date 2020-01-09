Sosyal medya hezeyanına uğrayan son isim usta sanatçı Hüya Koçyiğit oldu.

Yaşar Okuyan, Hülya Koçyiğit'in, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia etti.

Twitter'da gündem olan Koçyiğit, böyle bir ifade kullanmadığını söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Hülya Koçyiğit, "Emekliler devlete yüktür" şeklinde hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşma, sohbet veya açıklama yapmadığını söyledi. Koçyiğit, Yaşar Okuyan’ın Halk TV’de kendisiyle ilgili açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Ben de emekliyim" dedi.

Hülya Koçyiğit, SODER (Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığı döneminde oyuncuların emeklilik hakkı kazanması için çalışmalar yapmıştı.