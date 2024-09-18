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        Haberler Objektife Takılanlar Hülya Avşar'dan İdil Bilgen yorumu: Çok ayıp - Magazin haberleri

        Hülya Avşar'dan İdil Bilgen yorumu: Çok ayıp

        Hülya Avşar, Miss Turkey 2024 ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik yapılan olumsuz yorumlar hakkında konuştu. "Bir kız annesi olarak eleştirenleri hiç doğru bulmuyorum" diyen Avşar; "Çok ayıp, bir kadına 'Çirkin' denmez. Güzellik görecelidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 08:15 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:00
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Avşar, "Bu ara ekimde yapılacak olan tenis turnuvasına hazırlanıyorum" dedi.

        • 2

          "DEMET ÖZDEMİR'İ DE DAVET ETTİM"

          Geçtiğimiz haftalarda tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulunan Demet Özdemir, gazetecilerin "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" yanıtını vermişti. Hülya Avşar, bunu üzerine; "Demet Özdemir'i de davet ettim gelirse çok mutlu olurum, çok beğendiğim birisi. Hem de tanışmış oluruz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BİR KADINA 'ÇİRKİN' DENMEZ"

          Hülya Avşar, ayrıca Miss Turkey 2024 ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik yapılan olumsuz yorumlar hakkında konuştu. "Bir kız annesi olarak eleştirenleri hiç doğru bulmuyorum" diyen Avşar; "Çok ayıp, bir kadına 'Çirkin' denmez. Güzellik görecelidir. Beni bu hayatta eleştiremedikleri tek konu güzelliğim" dedi.

        • 4

          "HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

          Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında ise "Birine bağlı kalmak artık bana göre değil. Aşka antenlerim açık ama artık biriyle akşam yemek yemek, sabah arayıp konuşmak bana uzak. Böyle alıştığım için birliktelik aramıyorum, birine bağlı kalmak istemiyorum. Hayatımda birinin olması bana yük gibi geliyor, bu konuda biraz egoistim maalesef. Aşk hayatında birinden soğuyunca ondan kurtulmak bile zor oluyor" dedi. Avşar, ardından sözlerini; "Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum işimle" diyerek noktaladı.

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