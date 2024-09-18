Hülya Avşar'dan İdil Bilgen yorumu: Çok ayıp

"HAYATIMIN EN MUTLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında ise "Birine bağlı kalmak artık bana göre değil. Aşka antenlerim açık ama artık biriyle akşam yemek yemek, sabah arayıp konuşmak bana uzak. Böyle alıştığım için birliktelik aramıyorum, birine bağlı kalmak istemiyorum. Hayatımda birinin olması bana yük gibi geliyor, bu konuda biraz egoistim maalesef. Aşk hayatında birinden soğuyunca ondan kurtulmak bile zor oluyor" dedi. Avşar, ardından sözlerini; "Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum işimle" diyerek noktaladı.