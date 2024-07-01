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        Haberler Magazin Kıskançlık cevabı! Hülya Avşar'dan Fatih Altaylı'ya Meryem Uzerli cevabı: Kıskanmadım - Magazin haberleri

        Hülya Avşar'dan Fatih Altaylı'ya Meryem Uzerli cevabı

        Fatih Altaylı'nın Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi dikkat çekti. Avşar, Altaylı'nın kendisi için sarf ettiği sözlere kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:00
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        • 1

          Babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına katılmıştı. Avşar'ın kendisine özel hayatıyla ilgili olarak; "Seninle neden evlenmiyorlar?" sorusu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

        • 2

          "HÜLYA AVŞAR SENİ GÖRÜNCE KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK"

          Fatih Altaylı'nın ise Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye; "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi sosyal medyada gündem oldu.

        • 3

          Fatih Altaylı ardından söz konusu tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından "Hülya Avşar ile yapacağı programa yönelik öngörüm de fena değildi" ifadelerini kullanmıştı.

          Fatih Altaylı'nın bu sözlerinden sonra tüm gözler Hülya Avşar'a çevrildi.

        • 4

          Hülya Avşar, hem Meryem Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' soruları hem de Fatih Altaylı'nın kendisi için sarf ettiği sözlerle ilgili açıklamada bulundu.

        • 5

          Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir mesaj ile konuya açıklık getiren Hülya Avşar, Meryem Uzerli'yi kıskanmadığını aksine bayıldığını ifade etti.

        • 6

          "DUYARLILIĞINIZI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

          Hülya Avşar'ın açıklamaları şu şekilde; "Amanın de amanın şu üç - dört gündür TT'ler mi olmuşuz, trend videolara mı girmişiz... Ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumların da faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar... Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem'e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik. Ayrıca sevgili Fatih Altaylı dediğin kadar varmış gerçekten çok güzel, çok tatlı ve çok samimi. Kıskanmadım, aksine bayıldım. Ne tesadüf ki ikimiz de sohbetimize onun güzelliğinden bahsederek başlamışız. Tüm yorum sahiplerini çok öpüyorum."

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