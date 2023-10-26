Hull City deplasmanda Birmingham'ı mağlup etti
İngiltere Championship'te Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etti
İngiltere Championship 13. hafta karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Liam Delap ve 74. dakikada Jaden Philogene-Bidace kaydetti.
Hull City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 20'ye çıkartırken, Birmingham ise 18 puanda kaldıı.
Hull City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Preston'u ağrılarken, Birmingham ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.