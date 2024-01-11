'Hücreler' yok sattı

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Engin Günaydın'ın yazdığı, Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği; Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncularla oyuncu kadrosunda bulunduğu BKM’nin 2024 prodüksiyonu 'Hücreler', yoğun ilgi görüyor.

19 Ocak 2024 Cuma akşamı Maximum Uniq Hall’da prömiyerini gerçekleştirecek oyunun biletleri yok sattı. 20 ve 21 Ocak’ta da sahnelenmeye devam edecek oyuna yoğun istek üzerine yeni tarihler eklendi. Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla sahnelenecek olan 'Hücreler', 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de olacak.

Yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, 'Hücreler'; seyircilere, insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili aktaracak. Oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. 'Hücreler', çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatacak.

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HÜCRELER / KÜNYE

Yazan: Engin Günaydın

Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal

Oyuncular

• Engin Günaydın

• Cengiz Bozkurt

• Şinasi Yurtsever

• Nilperi Şahinkaya

• Kubilay Aka

• Deniz Cengiz

• Gökçen Gökçebağ

• Buğu Selen Somer

• Can Güvenç

• Didem Buğday

• Eray Karadeniz

• Iraz Akçam

• Meriç Taner Kadıoğlu

• Ömer Güneş

• Su Lara Aslan

Yapımcı: BKM

Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut

Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

Müzik: Tolga Çebi

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven

Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya

Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez

Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist

Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul