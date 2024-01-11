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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Hücreler' yok sattı

        'Hücreler' yok sattı

        BKM yapımı 'Hücreler'in biletleri yok sattı. Engin Günaydın'ın kaleme aldığı, Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönetmenliğini yaptığı ve oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:56
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        'Hücreler' yok sattı
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        Engin Günaydın'ın yazdığı, Doğu Yaşar Akal ile birlikte yönettiği; Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncularla oyuncu kadrosunda bulunduğu BKM’nin 2024 prodüksiyonu 'Hücreler', yoğun ilgi görüyor.

        19 Ocak 2024 Cuma akşamı Maximum Uniq Hall’da prömiyerini gerçekleştirecek oyunun biletleri yok sattı. 20 ve 21 Ocak’ta da sahnelenmeye devam edecek oyuna yoğun istek üzerine yeni tarihler eklendi. Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla sahnelenecek olan 'Hücreler', 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de olacak.

        Yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, 'Hücreler'; seyircilere, insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili aktaracak. Oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. 'Hücreler', çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatacak.

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        HÜCRELER / KÜNYE

        Yazan: Engin Günaydın

        Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal

        Oyuncular

        • Engin Günaydın

        • Cengiz Bozkurt

        • Şinasi Yurtsever

        • Nilperi Şahinkaya

        • Kubilay Aka

        • Deniz Cengiz

        • Gökçen Gökçebağ

        • Buğu Selen Somer

        • Can Güvenç

        • Didem Buğday

        • Eray Karadeniz

        • Iraz Akçam

        • Meriç Taner Kadıoğlu

        • Ömer Güneş

        • Su Lara Aslan

        Yapımcı: BKM

        Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

        Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut

        Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

        Müzik: Tolga Çebi

        Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

        Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven

        Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya

        Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez

        Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist

        Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul

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        #Hücreler
        #Engin Günaydın
        #Cengiz Bozkurt
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