ABD ile Çin arasında devam ticaret savaşında bir süre önce ateşkes ilan edilmesinin ardından, yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Öyle ki, Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO’su olan aynı zamanda da şirketin kurucusu Ren Zhengfei’nin kızı Meng Wanzhou, ay başında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada’da tutuklandı.

Şok edici gelişmenin üzerinden çok geçmeden ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yılda ülkesindeki teknoloji geliştiricilerinin ve şirketlerin, Çinli Huawei ile ZTE ürünlerini kullanmasını engellemek istediği iddia edildi.

Fakat, olaylar bu sefer ticaret savaşından farklı bir şekilde ilerliyor. Beyaz Saray kaynaklarının bildirdiğine göre, Trump'ın konuyu ulusal güvenlik kapsamında değerlendiriyor ve ulusal bir acil durum ilan etmek istiyor.

ÇİN'İN CASUSLUK YAPMASINI ENGELLEMEK İÇİN

ABD'li yetkililer, bir süredir Çin'in ABD'liler tarafından kullanılan kendi ürünleri aracılığı ile istihbarat faaliyeti yürütüp yürütmediği araştırıyor.

Buna göre, Başkan'ın söz konusu durumun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı'na ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski doğurabilecek yabancı telekom ürünlerini ülkeye sokmamaya yönelik yetki vereceği belirtiliyor.

ŞİRKETLERE FATURASI MİLYAR DOLARI BULACAK

Başkan'ın gerçekleşmesi beklenen kararının, ABD'de Huawei ile ZTE ürünlerini kullanan şirketlere yüklü bir fatura çıkaracağı kaydedildi.

Söz konusu şirketlerin Çinli iki markanın ürünleri yerine yenilerini koymak için 800 milyon ile 1 milyar dolar arası bir fatura ile karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.