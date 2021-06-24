Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi, FreeBuds 4’ü şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao yeni ürünlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV'ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz” dedi.
Şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili bilgi veren Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Süper Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC'lere ve akıllı TV'lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, yüzde 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10.9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı” diye konuştu.
MatePad 11'in Huawei'nin Türkiye'de pazara sunulan ilk HarmonyOS işletim sistemi ile çalışan cihazı olduğu belirtilen toplantıda verilen bilgiye göre 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11 4299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4999 TL fiyat etiketleriyle sunuldu.
Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 4 ise Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisiyle geliyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan Huawei FreeBuds 4, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş gürültü engelleme seviyesini belirliyor. Çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Huawei FreeBuds 4, 24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. Huawei Band 4 hediyesiyle tüketicilere sunulacak olan FreeBuds 4’in satış fiyatı ise 1399 TL olarak duyuruldu.
HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından desteklenen bir diğer cihaz olan Huawei WATCH 3 Serisi’nde ise vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü gibi özelliklere bulunuyor.
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