Yaklaşık 6 aydır ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunan Çinli Huawei, çalışanlarına, bu dönemdeki şirketlerine bağlılığı ve özverileri için bir maaş ikramiye verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, geçen mayıs ayında Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla kara listeye aldığı Huawei, bu dönemdeki emekleri nedeniyle 190 binin üzerindeki çalışanlarına Ekim ayında bir maaş ikramiye dağıttı.

Huawei’nin konuyla ilgili olarak çalışanlarına gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılında şirket ve tüm çalışanlar olağanüstü dış güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Bu yüzden çalışanlara, şirket başkanının onayıyla özel bir özveri ödülü verilecek.”

194 BİN ÇALIŞANI VAR

Nikkei Asian Review’un haberine göre sözkonusu bu bonus, Huawei'nin tüm aktif çalışanlarının yanısıra bağlı kuruluşlarda ‘C’nin üzerinde bir performans derecelendirmesine sahip çalışanlara dağıtılacak. Çinli şirketin dağıttığı bonus, her bir çalışanın Ekim ayı maaşına eşit olarak düzenlendi.

ÖZEL UÇAĞI VAR, ATLASIN GELSİN...

Buna ek olarak, Huawei’deki mühendislere de yaklaşık 14 bin dolarlık ek ödeme yapılacağı ifade edildi. Yıllık gelirleri 105 milyar doları geçen Huawei’nin 170 ülkede 194 bin çalışanı bulunuyor.

Çinli şirketin dağıttığı bu ikramiyenin, Bekarlar Günü (11.11),Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi alışveriş kampanyaları dönemi öncesinde yapılması da dikkat çekti.