ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından gelen yumuşama sinyalleri, yaptırım kapsamındaki Çinli teknoloji şirketlerini umutlandırırken, Huawei CEO'su Ren Zhengfei’den ABD Başkanı Donald Trump’a açık davet geldi.

Trump ile görüşmekten mutlu olacağını ancak bunun için Trump’ın Çin’e gelmesi gerektiğini söyleyen Huawei CEO’su, "Onun özel uçağı var, istediği zaman Çin'e gelebilir. Ama benim ABD’ye uçacak bir uçağım yok" dedi.

Çin'in Shenzhen kentindeki Huawei’nin genel merkezinde düzenlenen bir panelde konuşan Ren Zhengfei, "Benim alabileceğin tek uçak, kağıttan yapılmış olur. O da yağmur yağarsa düşebilir" diye konuştu.

Huawei CEO’su, “Eğer bir fırsat olursa Trump ile görüşür müsünüz?” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Evet kesinlikle görüşürüm. Ama Trump ile bir iletişim kanalım yok. Onun cep telefonu numarası da bende yok.”

ABD yaptırımlarının kendilerine olan etkisine de değinen Zhengfei, diğer ülkelerin Huawei’ye alternatif olabilmeleri için daha çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “En kötüsü geride kaldı… Gelecek sene bu yılki gibi en az 250 milyon adet akıllı telefon satabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

ANLAŞILAN BULUŞMA YERİ O KADAR DA KOLAY OLMAYACAK!

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, geçtiğimiz günlerde, yaklaşık 6 aydır ABD yaptırımları kapsamındaki Çinli Huawei ile iş yapmak için 260 ABD’li şirketten talep aldıklarını belirterek, “Lisans çok kısa bir sürede verilebilir” demişti.

ABD’DEN HUAWEİ’YE YEŞİL IŞIK

Çin ile ticaret görüşmelerinde iyi bir süreç geçirdiklerini ifade eden Ross’un açıklamaları sonrası, ABD’li şirketlerin Huawei ile iş yapmasının önündeki engellerin bu ay kalkması ihtimali de güçlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının tamamlanması halinde ABD’de bir yerde imzalanabileceğini belirterek, “Öncelikli olarak anlaşma istiyoruz. Buluşma yeri, bana göre çok kolay olacak” demişti.