Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgınının damga vurduğu bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 20 daralırken, giyilebilir cihaz pazarındaki büyüme yüzde 30’u buldu.

Araştırma kuruluşu IDC’nin (International Data Corporation) 2020 yılının ilk çeyrek verilerini kapsayan “Küresel Üç Aylık Giyilebilir Cihaz Pazarı Raporu”na göre dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatları 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 29.7 artarak 72.6 milyon adede ulaştı.

Pazarda yüzde 29.3’lük payla Apple liderliğini korurken, yüzde 14’lük payla Xiaomi ikinci, yüzde 11.9’luk payla Samsung üçüncü, yüzde 11.1’lki payla Huawei dördüncü ve yüzde 3’lük pay ile ise Fitbit beşinci sırada yer aldı. Akıllı saat pazarındaki daralmaya karşın, fitness bileklikleri ve özellikle de kablosuz kulaklık satışlarındaki artış, giyilebilir cihaz pazarının sürükleyicisi oldu.

Giyilebilir cihaz pazarında son durum

Akıllı saatlerin yanısıra, fitness bileklikleri ve kablosuz kulaklık gibi ürünleri de içeren giyilebilir cihaz pazarındaki satışlara yıllık bazda bakıldığında Samsung yüzde 71.7, Huawei yüzde 62.2, Apple, yüzde 59.9 ve Xiaomi ise yüzde 56.4’lük büyüme rakamlarına ulaşmayı başardı.

IDC’nin rapora göre küresel ölçekte akıllı saat sektöründe ise 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.1 düşüşle 16.9 milyon adet sevkiyat yapıldı.

Akıllı saat pazarında Apple Watch ile yüzde 26.8’lik pazar payına sahip olan Apple, liderliğini korudu.

İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ

İkinci sıraya ise son bir yılda akıllı saat satışlarını yüzde 118.5 artıran Huawei yerleşti. Böylece akıllı telefon pazarında Samsung'un ardından ikinci sırada bulunan Çinli şirket, akıllı saat pazarında da ikinciliğe çıkmış oldu.

Akıllı saat pazarında son durum

Küresel akıllı saat pazarında 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 6.4 olan Huawei’nin pazar payı, bu yılın ilk çeyreği sonunda yüzde 15.2’ye yükseldi.

Bu yılın ilk 3 ayında 2.6 milyon akıllı saat sevkiyatı yapan Huawei, 2020'nin ilk çeyreğinde yeni Huawei Watch GT 2 Serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü.