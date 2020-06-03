Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgınının küresel akıllı telefon pazarında etkisini en net gösteren rapor, araştırma kuruluşu Gartner’dan geldi. Kuruluşun açıkladığı son rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon satışları yüzde 20 düştü.

2019 yılının ilk çeyreğinde küresel ölçekte toplam 375 milyon akıllı telefon satılırken, bu sayı koronavirüs salgınının damga vurduğu bu yılın ilk 3 ayında 299 milyona kadar düştü. Geçen yıl günde ortalama 4.1 milyon akıllı telefon satışının gerçekleştiği pazarda 2020’de bu rakam 3.3 milyona geriledi.

EN SERT DÜŞÜŞ HUAWEI'DE

Akıllı telefon pazarında ilk çeyrekte yaşanan daralmadan en fazla etkilenen marka ise Çinli Huawei oldu. Huawei’nin toplam satışları yüzde 27.3 azalarak, 58.4 milyon adetten 42.5 milyona düştü. Çinli şirketin 2019’un ilk çeyreği sonunda yüzde 15.6 olan pazardaki payı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.2’ye geriledi.

Bu düşüşte koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan arz sorunları ve talep yetersizliklerinin yanısıra Huawei’nin yoluna Google’sız, Huawei Mobil Servisler ile devam etmek durumunda kalması da etkili oldu.

Bu yılın ilk 3 ayında akıllı telefon satışları ne oldu?

Küresel akıllı telefon pazarında satışları en fazla düşen ikinci marka ise Güney Koreli Samsung oldu. Samsung’un satışları yüzde 22.7 azalırken, pazar payı da yüzde 19.1’den yüzde 18.5’e indi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Apple’ın iPhone satışları da yüzde 8.2 azalarak, 40.9 milyona düştü. Ancak pazardaki daralmadan daha az etkilenen Apple’ın küresel akıllı telefon satışları pastasındaki payı yüzde 11.9’dan yüzde 13.7’ye yükseldi.

'KORONA'NIN KAZANANI XIAOMI

Akıllı telefon pazarının en büyük 5 oyuncusundan sadece Xiaomi, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanan daralmadan etkilenmedi.

Bu yılın ilk 3 ayında Çinli Xiaomi’nin satışları yüzde 1.4 artarken, şirketin pazardaki payı da yüzde 7.3’ten yüzde 9.3’e yükseldi. Bir diğer önde gelen Çinli oyuncu Oppo ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19’luk bir küçülme yaşadı.