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        Horoz dövüşüne rekor ceza

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskında 41 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:05
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        Horoz dövüşüne rekor ceza
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        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Adrese yapılan baskında horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli ile Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan horoz getirdiği belirlenen toplam 17 kişi ayrıca adreste kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı.

        Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirildi.

        Dövüşü organize eden 2 kişiye ve 1 site güvenlik personeline "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan, 17 horoz sahibine ise hayvan dövüştürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası verildi. Soruşturmada 41 kişiye de kumar oynamaktan 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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        #horoz dövüşü
        #ZONGULDAK
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