'HongMeng Android işletim sistemine göre çok daha hızlı olacak'

ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 zirvesinde zeytin dalı uzatmasına karşın, ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara liste uygulamasına devam kararı verdiği Çinli teknoloji şirketi Huawei’den çarpıcı bir açıklama geldi.

Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, şirketin Android platformuna alternatif olarak geliştirdiği kendi mobil işletim sistemi HongMeng OS ile ilgili olarak hayli iddialı konuştu.

Zhengfei, Fransız dergisi Le Point’e verdiği röportajda, yeni işletim sistemlerinin Google’ın Android’inden yüzde 60 daha hızlı olacağını söyledi.

Zhengfei, “Sistemin 5 milisaniyeden daha az bir işlem gecikmesi var. Bu, Nesnelerin İnterneti'ne mükemmel bir şekilde uyarlanacak ve aynı zamanda otonom sürüşe de uygulanabilecek” dedi.

Tüm nesneleri aynı anda bağlamak için bu sistemi kurduklarını belirten Ren Zhengfei, "HongMeng işletim sistemi Android veya Apple Mac OS X sisteminde daha mı hızlı olacak?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bu çok muhtemel… Huawei işletim sistemi HongMeng Android'den yüzde 60 daha hızlı olacak.”

GELECEK AY TANITILABİLİR

Huawei’in kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei'ye göre HongMeng, Android’in yanısıra Apple'ın macOS işletim sisteminden de hızlı olacak.

Çinli şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkede patent başvurusu yaptığı kendi işletim sistemi Hong Meng’in gelecek ay tanıtılması da muhtemel.

Çinli şirketin, bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Huawei Geliştirici Konferansı’nda HongMeng işletim sistemini tanıtması bekleniyor.