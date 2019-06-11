ABD’nin kara listesine girmesinin ardından Google’ın Android desteğine son vermeye hazırlandığı Çinli Huawei, kendi işletim sistemini geliştirmek için deyim yerindeyse ‘harıl harıl’ çalışıyor.

Bu kapsamda Huawei’nin, HongMeng OS adıyla geliştirdiği kendi işletim sistemini, şimdiden 1 milyon telefon için hazır hale getirdiği belirtildi.

China Daily’nin araştırma ve finansal aracılık kuruluşu Rosenblatt Securities’in raporuna dayandırdığı habere göre Huawei, test için kendi geliştirdiği "HongMeng" işletim sistemini 1 milyon akıllı telefona yükledi.

Raporda, Huawei'nin ilk olarak şirket içi olarak geliştirdiği kendi yazılımı, tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olarak çalıştığı ve kişisel verileri korumak için de güvenlik işlevlerinin artırıldığı ifade edildi.

Huawei’nin HongMeng işletim sisteminin, akıllı telefon ve tabletlerin yanısıra, bilgisayarlar, televizyonlar, otomobiller ve akıllı giyilebilir cihazları da desteklemesi bekleniyor.

HONGMENG VE APPGALLERY...

Huawei'nin tüketici grubunun CEO'su Yu Chengdong, daha önce şirketin kendi işletim sisteminin, bu sonbaharda piyasaya sürülebileceğini açıklamıştı. ABD’nin her ne kadar Huawei’ye 90 günlük geçici bir süre tanısa da, Çinli şirketin, en kötü senaryo kapsamında Android dışında var olabilmek için çalışmalarına hız verdiği biliniyor.

Bunun için kendi işletim sistemini geliştirme ve Google Play’e alternatif olarak kendi uygulama mağazası AppGallery’ye odaklanan Huawei, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede "HongMeng" için ticari marka başvurularını yapmış durumda.

TÜRKİYE’DE İNCELEME AŞAMASINDA

Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu’na “HongMeng” adıyla marka koruma başvurusu ise 28 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı. İşletim sistemi ve buna benzer hizmetler alanında yapılan bu başvurunun, şu anda Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ‘şekli inceleme aşamasında bulunduğu belirtelim.