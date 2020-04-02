Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve ABD'deki gibi Türkiye'deki üretimine de ara veren Honda, Şekerpınar'daki fabrikanın açılış tarihini ertelediğini duyurdu.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine verilen aranın 1 hafta daha uzatıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında alındığı belirtildi.

Honda Türkiye 19 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihinden 6 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

Toyota Türkiye ve Ford Otosan da fabrikalarının açılış tarihini ertelemişti.

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