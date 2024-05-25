Honda'dan elektrikli araçlara 65 milyar dolar yatırım

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Honda, elektrikliye geçiş girişimleri ve yatırım stratejisiyle ilgili düzenlediği global toplantıda gelecek planlarını açıkladı.

Gerçekleşen toplantıda Honda, 2050 karbon nötr hedefine yönelik olarak elektrikli araç teknolojilerinde yatırımlarını 65 milyar dolar seviyesine çıkardığını duyurdu.

Elektrikli araç trendini uzun vadeli bir yaklaşımla ele alan Honda, yatırımlarını şu üç ana başlıkta gerçekleştirecek.

Sadece Honda'nın kendi markası altında sunacağı elektrikli araçların tanıtımı, batarya odaklı kapsamlı bir elektrikli araç değer zincirinin oluşturulması ve elektrikli araç üretim teknolojilerinin ve tesislerinin geliştirilmesi planı kapsamında, yeni nesil fabrika sistemi ve yeni araç tasarımına, yazılım araştırma-geliştirmesine ve batarya üretimine yatırım yapılması hedefleniyor.

REKLAM Honda bu yatırımlarla birlikte batarya maliyetini yüzde 20, elektrikli araçların üretim maliyetini de yüzde 35 düşürmeyi planladığını da açıkladı. 2 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÜRETECEK 2030 yılından itibaren elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) ürün gamının küresel otomobil satışlarının yüzde 40’ını oluşturmasını öngören Honda bu süre içerisinde 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Ayrıca Honda’nın EV ve FCEV çözümlerinin 2040 yılına kadar küresel araç satışlarının yüzde 100’ünü oluşturması yönündeki elektrikliye geçiş hedefi de değişmedi.

Düzenlenen toplantıda, Honda’nın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda Honda 0 Serisi’nden 2030 yılına kadar mini araçlardan büyük spor araçlara kadar toplam 7 modelin küresel olarak yollara çıkacağı da belirtildi. Öte yandan Honda, elektrikli motosiklet yatırımları kapsamında değiştirilebilir batarya paketi olan Honda Mobile Power Pack e: (MPP) kullanımıyla 2024 yılında 2 model, 2026 yılında ise 4 model tanıtacağını da duyurdu.