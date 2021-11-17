Türkiye'nin de bulunduğu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi.

De Kuip Stadı’nda oynanan maçı Hollanda 2-0 kazanarak grup lideri olarak Dünya Kupası biletini aldı.

Karşılaşmada Hollanda’ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Steven Bergwijn ve 90+1’de Depay kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda 23 puana yükselerek lider olarak Katar bileti aldı. Türkiye 21 puanla 2. olurken Norveç ise 18 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti.