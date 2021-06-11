Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.