Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor | Dış Haberler

        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere toplantı düzenleyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'deki yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bakanları ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkileriyle bir araya geleceği belirtildi.

        14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisi
        14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisi

        Toplantıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarının görüşüleceği ifade edildi.

        NELER OLMUŞTU?

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duurmuştu.

        Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

        REKLAM

        Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Habertürk Anasayfa