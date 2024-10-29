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        Haberler Ekonomi Para AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu

        Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:41
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        AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi koydu
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        AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı.

        Soruşturma sonucunda Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, bunun AB'deki üreticileri ekonomik zarara uğrattığı ifade edildi.

        Açıklamada, ek vergilerin AB Resmi Gazetesinde yayımlandıktan bir gün sonra uygulanacağı, bu süreçte Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir çözüm bulmak üzere çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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        Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek vergi konulduğu belirtilen açıklamada, 4 Temmuz'dan bu yana uygulanan geçici vergilerin ise tahsil edilmeyeceği ifade edildi.

        Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyordu. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

        AB Komisyonu, temmuzda Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

        Belirlenen son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üstüne eklenecek.

        Toplamda yüzde 45,3’ü bulan vergilerin 30 Ekim'de AB Resmi Gazetesinde yayımlanması ve 31 Ekim'den itibaren tahsil edilmesi bekleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #çin
        #elektrikli otomobil
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