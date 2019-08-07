Aksigorta, yaz sezonuyla birlikte artış gösteren yurtdışı seyahatlerine özel olarak Premium Seyahat Sigortası’nı tüm tatilcilere sunmaya başladı. Aksigorta “Premium seyahat Sigortası”, hastalık, yaralanma, bagaj ve cüzdan kaybına kadar pek çok olası sorunu teminat altına alıyor.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl 8,3 milyon kişi yurtdışına seyahat etti. Öte yandan SITA tarafından yayınlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde kaybedilen bagaj sayısı ise 22,7 milyon. Aksigorta, tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak tatil keyfini yarıda bırakmak istemeyen müşterilerine, Premium Seyahat Sigortası ile güvenlik ve rahatlık sağlıyor.

AMİLİYATI DA KARŞILIYOR

Premium Seyahat Sigortası; hastalık, yaralanma gibi durumlarda tedavi, ilaç ve ameliyat masraflarını karşılıyor. Ayrıca hastalık nedeniyle uzayan konaklamalarda, otel masrafları da teminat altında. Aynı zamanda hırsızlığa maruz kalan tatilcilere yönelik olarak da tatillerine rahatça devam edebilmeleri için nakit avans imkânı sunan Aksigorta, pasaport ve bilet kaybı, son dakika uçuşun kaçırılması hatta mücbir sebeplerden dolayı havaalanında beklemek zorunda kalan tatilciler için de saat başı ücret ödeyerek olumsuz durumlarda dahi tatilin tadını çıkarmalarını sağlıyor.